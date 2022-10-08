В Италии всё больше критикуют Влаховича

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» уверенно обыграл в домашнем матче туринский «Ювентус», забив два безответных мяча. Первый из них забил Фикайо Томори, второй - Браим Диас. А вот нападение «Ювентуса», в принципе, ничем особым себя не проявило, и в Италии все усиливается критика Душана Влаховича, купленного зимой за большие деньги. Суть претензий в том, что Влахович, хоть и забивает середнякам, совершенно теряется в матчах против топ-клубов, эту неприятную особенность отметили журналисты La Gazzetta Dello Sport.

- В отличие от матча с «Сампдорией», где Влахович коснулся мяча только девять раз, тут контактов было больше - 29. Но при этом не было ни одного удара по воротам, и не только в створ, а вообще. А одно соприкосновение с мячом оказалось и вовсе фатальным - когда мяч у него перехватил умчавшийся в сольную контратаку Браим Диас, - цитата из свежей публикации издания.