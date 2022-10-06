​Тео Эрнандес вернулся к тренировкам перед битвой с «Ювентусом»

Хорошие новости из стана «Милана». Защитник Тео Эрнандес в четверг вернулся к тренировкам с командой. Об этом рассказывает Sky Sports Italia.

Напомним, что Тео Эрнандес в сентябре покидал расположение национальной сборной Франции из-за растяжения приводящей мышцы. С тех пор защитник восстанавливался.

В среду «Милан» проиграл в гостях у «Челси» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3. Огорчаться команде Стефано Пиоли некогда – уже в субботу «россонери» ждёт битва в Серии А против «Ювентуса». Дальше же по графику у «Милана» новая, теперь домашняя, встреча с «Челси».