Анри не по душе новые пиджаки «Милана» - он считает их слишком вызывающими

Перед матчем с лондонским «Челси» в рамках Лиги чемпионов футболисты «Милана» появились на поле в необычных пиджаках белого цвета, что стало результатом сотрудничества с компанией Off-White - именно она будет одевать теперь чемпионов Италии вне поля.

Пиджаки украшены стильными рисунками, в частности, там есть изображение курящего дьявола. Как относится Анри к курению, мы не знаем, но подобные мотивы в целом он считает слишком вызывающими.

- Когда вы появляетесь в таком одеянии, то берете на себя обязательства выиграть. Это смотрится по-пижонски, если вы проигрываете. Что и произошло с «Миланом», - цитирует слова Анри pianetamilan.it.