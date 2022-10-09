Дзенга: «Милан» сыграл фантастически»

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» уверенно обыграл в домашнем матче туринский «Ювентус», забив два безответных мяча. Первый из них забил Фикайо Томори, второй - Браим Диас. Победа «Милана» порадовала Вальтера Дзенгу - бывшего вратаря итальянской сборной и миланского «Интера», как ни странно.

- «Милан» сыграл фантастически. Отличный матч провел Габбья, хотя это и не бросалось в глаза. Было видно, что игра «Милана» отлично поставлена, есть базовые верно подобранные игровые принципы, которые развиваются, - цитирует слова Дзенги Sky Sport 24.