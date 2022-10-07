Пиоли не уверен в том, что «Ювентус» будет закрываться

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата станет встреча между «Миланом» и «Ювентусом», гранды итальянского футбола сразятся уже в субботу, восьмого октября. Примечательно, что если «Милан» свой предыдущий матч в Лиге чемпионов проиграл, то «Ювентус» выиграл, и потому Стефано Пиоли, наставника «Реала», спросили, какую он ждет тактику игры от туринцев, попробуют ли они снова сыграть в открытый футбол, либо нет.

- Сыграют как обычно. В матче с «Болоньей» они тоже действовали от обороны, но агрессивнее. У них есть высоко выдвинутый полузащитник. Я не верю всяким аналитикам, которые предлагают то один, то другой вариант. Для нас самое важное - быть компактными, - цитирует наставника «Милана» pianetamilan.it.