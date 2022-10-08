Дзамбротта поделился самыми приятными воспоминаниями времён выступлений за «Милан»

Бывший футболист «Милана» Джанлука Дзамбротта поведал о своих лучших моментах в составе «россонери», где выступал уже в заключительной фазе своей карьеры. Дзамбротта перебрался в «Милан» в 2008 году и оставался там вплоть до 2012. Именно на этот период пришелся последний до прошедшего сезона чемпионский титул «Милана», это случилось в 2011 году.

- Конечно, это Скудетто 2011 года. Это было последнее до прошедшего сезона Скудетто. Потом я вспоминаю Суперкубок, который был выигран в китайской столице, в Пекине, против «Интера». Наверное, это были самые запомнившиеся моменты за время выступлений в «Милане», - цитирует Дзамбротту pianetamilan.it.



