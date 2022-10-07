Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Играть с «Миланом» будет сложнее, чем обычно»

07 Октября 2022 • 14:32 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.07 X 3.35 2 3.70
08.10 19:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед субботней битвой с «Миланом» поделился своими ожиданиями.

«Мы встречаемся с чемпионом Италии. Играть с «Миланом» завтра будет сложнее, чем обычно. Они потерпели тяжёлое поражение в Лондоне в Лиге чемпионов (0:3 от «Челси» - прим.), поэтому завтра они будут искать мести.

В этом сезоне мы ни разу не побеждали на выезде. Надеюсь, завтра будет первая такая победа. Мы готовы.

Сезон длинный, и для нас важно добиться стабильности. До перерыва осталось 10 матчей. Нужно сосредотачиваться на каждом», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
4.70 4.50 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
14:58 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Могу лишь похвалить Пиоли»
14:32 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Играть с «Миланом» будет сложнее, чем обычно»
12:17 · Италия. Серия А
Каррера: «Хвича может стать звездой мирового уровня»
12:06 · Германия. Бундеслига
Лаутаро Мартинес не интересен «Баварии»
11:06 · Италия. Серия А
«Барселона» нашла звёздного защитника на замену Пике
10:51 · Англия. Премьер-лига
Брозович ответил согласием на предложение топ-клуба АПЛ
10:30 · Италия. Серия А
Рибери решил завершить карьеру
09:44 · Италия. Серия А
Лукаку и Корреа пропустят матч против «Сассуоло»
09:39 · Италия. Серия А
Одноклубник Кокорина: «Я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков «Ариса»
03:46 · Италия. Серия А
Дибалу попросили сравнить Моуринью с Аллегри
02:50 · Италия. Серия А
Матерацци нахваливает Лаутаро Мартинеса
02:38 · Италия. Серия А
Матерацци призвал Шкриньяра остаться в «Интере»
06 Октября
23:44 · Италия. Серия А
Дом Анхеля ди Марии подвергся ограблению
23:22 · Италия. Серия А
Берарди оштрафован за агрессию в адрес фаната
21:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Торино» высказался об уровне РПЛ
Все новости
Рекомендуем