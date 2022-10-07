​Аллегри: «Играть с «Миланом» будет сложнее, чем обычно»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед субботней битвой с «Миланом» поделился своими ожиданиями.

«Мы встречаемся с чемпионом Италии. Играть с «Миланом» завтра будет сложнее, чем обычно. Они потерпели тяжёлое поражение в Лондоне в Лиге чемпионов (0:3 от «Челси» - прим.), поэтому завтра они будут искать мести.

В этом сезоне мы ни разу не побеждали на выезде. Надеюсь, завтра будет первая такая победа. Мы готовы.

Сезон длинный, и для нас важно добиться стабильности. До перерыва осталось 10 матчей. Нужно сосредотачиваться на каждом», - сказал Аллегри на пресс-конференции.