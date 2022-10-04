Фильм, в котором снялся Ибрагимович, финансирует президент «Наполи»

Мы уже сообщали о том, что шведский нападающий Златан Ибрагимович, которому в понедельник исполнился 41 год, снялся в фильме. Как оказалось, фильм снимается на деньги Луиджи и Аурелио де Лаурентиса - последний, как известно, является президентом «Наполи». Также в фильме снимаются известные итальянские актеры, как Кристиан де Сика, Габриаэль Муччино или Клаудиа Джерини.

Любопытно, что, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, в свое время Златан был близок к переходу в «Наполи», это было в тот момент, когда клубом руководил Карло Анчелотти, а Златан был без контракта. Но приход к рулю команды Дженнаро Гаттузо изменил ситуацию - Гаттузо не видел в своей команде Златана.