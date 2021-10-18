Моуринью – о поражении от «Ювентуса»: «Команда, заслужившая победить, проиграла»

Несмотря на то, что «Рома» по игровым показателям превосходила «Ювентус» в матче Серии А, туринцы смогли одержать минимальную победу. Римляне же своими возможностями не воспользовались, а также не реализовали пенальти.

Однако, наставник команды Жозе Моуринью встал на защиту своих подопечных. На послематчевой пресс-конференции он заявил, что не считает итоговый результат заслуженным.

«Рома» была невероятно хороша. Команда, заслужившая победить, проиграла. От самого факта поражения никуда не деться, но я верю в наши последующие свершения. Таков футбол», - приводит слова португальского специалиста издание Football Italia.