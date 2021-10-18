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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о поражении от «Ювентуса»: «Команда, заслужившая победить, проиграла»

18 Октября 2021 • 00:20 Комментировать (1)
Ювентус
1:0
Рома
окончен

Несмотря на то, что «Рома» по игровым показателям превосходила «Ювентус» в матче Серии А, туринцы смогли одержать минимальную победу. Римляне же своими возможностями не воспользовались, а также не реализовали пенальти.

Однако, наставник команды Жозе Моуринью встал на защиту своих подопечных. На послематчевой пресс-конференции он заявил, что не считает итоговый результат заслуженным.

«Рома» была невероятно хороша. Команда, заслужившая победить, проиграла. От самого факта поражения никуда не деться, но я верю в наши последующие свершения. Таков футбол», - приводит слова португальского специалиста издание Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
18 Октября 2021 в 00:29
Команда которая не может забить , при чем даже с пенальти не заслуживает победы .
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