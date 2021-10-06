Капелло считает, что у «Ювентуса» нет шансов стать чемпионом Серии А

Бывший наставник ряда европейских клубов, в частности «Милана» и «Ювентуса», Фабио Капелло поделился своими прогнозами на текущий розыгрыш чемпионата Италии. Специалист считает, что в этом сезоне триумфатором снова станет новая команда.

Помимо этого, специалист обратил свое внимание на проблемы «Ювентуса», предрекая туринцам слабое выступление в Серии А. «Для меня они выбили из гонки за Скудетто. Они многое потеряли на старте, а главные конкуренты набрали неплохой ход. Уровень футбола в стране явно вырос», - приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что во внутреннем первенстве Италии на данный момент образовался единоличный лидер в лице «Наполи», показавшего 100% результат в первых семи турах.