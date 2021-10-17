Щесны достал пенальти, Моуринью остался ни с чем: «Ювентус» отрепетировал матч с «Зенитом» победой над «Ромой»

«Ювентус», которому на днях гостить на «Газпром Арене», принимал в рамках чемпионата Италии «Рому».

Гегемония «Ювентуса» на итальянской земле прервалась на отметке в девять подряд чемпионств. Это не понравилось Криштиану Роналду, покинувшему стан «бьянконери» ради «МЮ». Естественно, туринская команда после этого ослабла, и по итогам первых восьми туров «Юве» отставал от лидера «Наполи» на десять очков. Массимилиано Аллегри только начал свой путь в «старой синьоре», и там пока идёт притирка. Ну а «Рома» сейчас отдельный случай, как и любая команда, где орудует The Special One Жозе Моуринью.

Римляне выиграли первый тайм по количеству ударов, проценту владения мячом и точности передач, но туринцы, что главное, вели по голам. Точнее, по голу, потому что он был только один. По истечении четверти часа игры Де Шильо навесил слева на дальнюю штангу, где Бентанкур головой послал мяч в голову Мойзе Кина, от которой круглый снаряд срикошетил в сетку (1:0). У «Ювентуса» не было в заявке на матч травмированного Дибалы, не тренировавшийся накануне Мората остался в запасе, а Кьеза не впечатлял на поле. Так что минимально выигрывать у перерыву при таких раскладах для хозяев было вполне нормально.

А при том раскладе, что Щесны отразил в конце тайма пенальти, промежуточная победа была для «Юве» вдвойне ценна. Потеря мяча на своей половине поля обернулась для «старой синьоры» резким выпадом «Ромы». Абрахам ворвался в правую зону штрафной, где его попытался обезвредить Бентанкур. Мяч отскочил к Мхитаряну, в ноги которого влетел Щесны. Арбитр Даниэле Орсато поставил пенальти, прослушал видеоассистентов и оставил своё решение в силе. Верету пробил с точки левее себя, но Щесны всё правильно угадал и не дал команде Моуринью отличиться с одиннадцатиметровой отметки.

Подача Де Шильо, как показал момент с голом Кина, была действенным аргументом атаки «ювентийцев». В начале второго тайма такой навес сподвиг Бернардески на эффектный удар через себя. Руй Патрисиу отразил мяч неловко, и на добивании сработал Мойзе Кин, но сработал плохо, поскольку пульнул снаряд в небеса. Вскоре «ВАР» проверял один эпизод на предмет второго пенальти в ворота туринцев, но на этот раз обошлось без точки. В дальнейшем ход матча был относительно спокойный, хозяева благополучно дообороняли минимальный счёт.

Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов вышел у «Ромы» на замену на последние десять минут и успел отметиться жёлтой карточкой за наступ на ногу Кьеллини, а его пас на Шаарави в офсайд – это не гол, не голевая и не предголевая передача. «Ювентус» набирает четырнадцать очков, но всё равно не догоняет в таблице «волков», которые имеют на один балл больше. Добавим, что «Рома» ещё в первом тайме потеряла Дзаньоло из-за травмы. Ну и теперь обеим командам предстоят гостевые еврокубковые баталии: «Рома» поедет к «Будё-Глимту», а «Ювентус» – к «Зениту». Наверняка «старая синьора» не отказалась бы от того, чтобы лигочемпионский матч в Петербурге прошёл для неё по такому же сценарию.

Кирилл Иванцов