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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Моуринью ответил на вопрос о возможности возглавить «Ньюкасл»

17 Октября 2021 • 09:13 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
3.20 3.40 2.25
Через 7 ч. 26 мин.

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу того, что фанаты «Ньюкасла» призывают его возглавить команду после смены владельцев клуба.

«О «Ньюкасле» мне нечего сказать. Совершенно нечего. На протяжении долгих лет я работал с одной из самых важных фигур в истории «Ньюкасла» - с Бобби Робсоном. Поэтому у меня всегда была какая-то эмоциональная связь с этим городом и с их фанатами. Но не более того. Я очень рад быть здесь, и я на 100% сосредоточен на проекте «Ромы», на проекте Дэна Фридкина», - слова Моуринью приводятся на сайте римского клуба.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «Рому» перед нынешним сезоном.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ньюкасл Жозе Моуринью
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