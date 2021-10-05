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Чемпионат Италии. Серия А

​Смоллинг пропустит матчи с «Ювентусом» и «Наполи»

05 Октября 2021 • 17:27 Комментировать
Ювентус
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Рома
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17.10 21:45

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг получил травму правого бедра. По данным PagineRomaniste, из-за этого повреждения 31-летний футболист пропустит около трёх недель. Это означает, что Смоллинг пропустит ключевые поединки «Ромы» в Серии А против «Ювентуса» (17 октября) и «Наполи» (24 октября). Также защитник не сыграет против «Будё-Глимт» в Лиге конференций.

Стартовый отрезок текущего сезона Крис Смоллинг тоже пропустил из-за травмы. Всего в сезоне 2021/2022 защитник провёл за «Рому» шесть матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Добавим, что «Рома» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг
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