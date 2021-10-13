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Чемпионат Италии. Серия А

Верету: «Моуринью изменил менталитет «Ромы»

13 Октября 2021 • 20:54 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1.88 3.85 3.95
17.10 21:45

Уже на этих выходных на Жозе Моуринью ожидает первое серьезное испытание в качестве наставника итальянской «Ромы» - «волки» проведут встречу с «Ювентусом», который набрал хороший ход в последних играх.

Впрочем, позитивно настраивается на предстоящий поединок полузащитник римлян Жордан Верету. Он считает, что благодаря тренеру футболисты команды стали сильнее в моральном плане, поэтому на них не должен давить статус соперника.

«Моуринью изменил менталитет «Ромы», он привил нам желание постоянно побеждать. На тренировках мы работаем с повышенной интенсивностью, чтобы удовлетворить его требования», - цитирует француза Sky Sports Italia.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Жордан Верету
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