Верету: «Моуринью изменил менталитет «Ромы»

Уже на этих выходных на Жозе Моуринью ожидает первое серьезное испытание в качестве наставника итальянской «Ромы» - «волки» проведут встречу с «Ювентусом», который набрал хороший ход в последних играх.

Впрочем, позитивно настраивается на предстоящий поединок полузащитник римлян Жордан Верету. Он считает, что благодаря тренеру футболисты команды стали сильнее в моральном плане, поэтому на них не должен давить статус соперника.

«Моуринью изменил менталитет «Ромы», он привил нам желание постоянно побеждать. На тренировках мы работаем с повышенной интенсивностью, чтобы удовлетворить его требования», - цитирует француза Sky Sports Italia.