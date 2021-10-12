Появилась свежая информация касаемо намерений «Ювентуса» заполучить в свои ряды сербского 21-летнего форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.
Туринцы не собираются отступаться от идеи пригласить в свой состав уже зимой лучшего молодого футболиста Серии А прошлого сезона.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Фиорентина» не прочь заполучить взамен за Душана Влаховича шведского форварда «зебр» Деяна Кулушевски. Инициатором приглашения скандинава на «Артемио Франки» выступает тренер Винченцо Итальяно.
Ранее сообщалось, что вероятная сделка по Влаховичу может привести к тому, что «Ювентус» откажется от выкупа у «Атлетико» Альваро Мораты.