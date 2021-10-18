Аллегри – о победе над «Ромой»: «Мы возвращаемся»

«Ювентус» добыл очередную победу в итальянском чемпионате, сумев реабилитироваться перед собственными болельщиками за провальный старт сезона – на этот раз пострадала «Рома», не сумевшая распечатать ворота туринцев.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри согласился, что соперник наиграл как минимум на ничью, но при этом отметил и старание собственных футболистов.

«Это очень важные три очка, шаг вперед в турнирной таблице. Думаю, мы начинаем находить свою игру. «Ювентус» возвращается. Признаю, в тех неудачных матчах была и моя вина, я принимал неправильные решения. Знали, что и с «Ромой» будет сложно, но судьбу таких поединков решают детали», - цитирует слова Аллегри на послематчевой пресс-конференции Football Italia.