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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о победе над «Ромой»: «Мы возвращаемся»

18 Октября 2021 • 00:30 Комментировать
Ювентус
1:0
Рома
окончен

«Ювентус» добыл очередную победу в итальянском чемпионате, сумев реабилитироваться перед собственными болельщиками за провальный старт сезона – на этот раз пострадала «Рома», не сумевшая распечатать ворота туринцев.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри согласился, что соперник наиграл как минимум на ничью, но при этом отметил и старание собственных футболистов.

«Это очень важные три очка, шаг вперед в турнирной таблице. Думаю, мы начинаем находить свою игру. «Ювентус» возвращается. Признаю, в тех неудачных матчах была и моя вина, я принимал неправильные решения. Знали, что и с «Ромой» будет сложно, но судьбу таких поединков решают детали», - цитирует слова Аллегри на послематчевой пресс-конференции Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
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