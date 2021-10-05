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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на Азара

05 Октября 2021 • 16:45 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

«Ювентус» рассматривает вариант с арендой бельгийского полузащитника «Реала» Эдена Азара.

«Бьянконери» готовы посреди текущего сезона направить своим коллегам из Мадрида предложение относительно аренды 30-летнего футболиста. В лице Азара-старшего туринцы видят потенциальное усиление своего атакующего потенциала, так необходимое клубу в свете ухода Криштиану Роналду.

Источник Calciomercato информирует о готовности «зебр» арендовать Эдена Азара сроком на два сезона с дальнейшим его выкупом.

Примечательно, что в текущем сезоне Эден Азар продолжает демонстрировать весьма посредственные результаты. В семи матчах он отличился за «сливочных» лишь одним голевым пасом.

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Реал Мадрид Ювентус Эден Азар трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
05 Октября 2021 в 17:17
Почему все кому не лень видят в Азаре или Бейле замену Рона, идиотизм какой-то...
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