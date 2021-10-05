«Ювентус» нацелился на Азара

«Ювентус» рассматривает вариант с арендой бельгийского полузащитника «Реала» Эдена Азара.

«Бьянконери» готовы посреди текущего сезона направить своим коллегам из Мадрида предложение относительно аренды 30-летнего футболиста. В лице Азара-старшего туринцы видят потенциальное усиление своего атакующего потенциала, так необходимое клубу в свете ухода Криштиану Роналду.

Источник Calciomercato информирует о готовности «зебр» арендовать Эдена Азара сроком на два сезона с дальнейшим его выкупом.

Примечательно, что в текущем сезоне Эден Азар продолжает демонстрировать весьма посредственные результаты. В семи матчах он отличился за «сливочных» лишь одним голевым пасом.