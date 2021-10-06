Деннис Закария, представляющий гладбахскую «Боруссию», вскоре может перебраться в чемпионат Италии. Игрок середины поля является приоритетной целью «Ромы».

Прибывший летом в Рим тренер Жозе Моуринью продолжает заниматься вопросами комплектации команды в соответствии со своими требованиями. По инициативе «особенного» в январе римляне попытаются согласовать детали дальнейшего сотрудничества с Денисом Закарией.

«Джалоросси» рассчитывают летом следующего года заполучить швейцарского центрхава бесплатно, когда у того истечёт срок действия контракта с «Боруссией».

В нынешнем сезоне Закария отличился в пяти играх за «жеребцов» уже двумя мячами и ассистом.