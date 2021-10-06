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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Рома» заинтересована в лидере «Боруссии» Мёнхенгладбах слухи

06 Октября 2021 • 09:11 Комментировать (1)
Боруссия М
...
Штуттгарт
1.65 4.40 4.60
16.10 19:30

Деннис Закария, представляющий гладбахскую «Боруссию», вскоре может перебраться в чемпионат Италии. Игрок середины поля является приоритетной целью «Ромы».

Прибывший летом в Рим тренер Жозе Моуринью продолжает заниматься вопросами комплектации команды в соответствии со своими требованиями. По инициативе «особенного» в январе римляне попытаются согласовать детали дальнейшего сотрудничества с Денисом Закарией.

«Джалоросси» рассчитывают летом следующего года заполучить швейцарского центрхава бесплатно, когда у того истечёт срок действия контракта с «Боруссией».

В нынешнем сезоне Закария отличился в пяти играх за «жеребцов» уже двумя мячами и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Боруссия Мёнхенгладбах Денис Закария Трансферы футбола - лето 2022
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