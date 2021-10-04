«Ювентус» продолжает поиски вариантов для усиления центральной зоны команды – руководство туринцев еще летом хотело обновить эту позицию, но им не удалось продать Аарона Рэмзи и Уэстона Маккенни.

Итальянское издание Calciomercato сообщает, что в этот раз «Ювентус» нацелился на полузащитника и лидера «Лацио» Сергея-Милинковича Савича. По информации источника, клуб хочет включить в сделку того же Маккенни, чтобы сбить цену на серба.

Но, в переходе может быть не заинтересован сам Милинкович-Савич, ведь ранее он неоднократно говорил о преданности римлянам. Тем не менее, эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего игрока в 70 миллионов евро.