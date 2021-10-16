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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» нанёс «Интеру» Симоне Индзаги первое поражение в сезоне

16 Октября 2021 • 20:57 Комментировать (1)
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

В восьмом туре Серии А Симоне Индзаги с «Интером» приехал в гости к «Лацио». Римляне неласково встретили бывшего наставника и обыграли чемпионов со счетом 2:1. Иван Перишич и Чиро Иммобиле обменялись голами с пенальти, а в концовке Фелипе Андерсон вырвал победу для столичной команды. Точку на 90-й минуте поставил Сергей Милинкович-Савич.

«Лацио» вышел на пятое место, «Интер» - третий после первого поражения в сезоне.

Протокол игры  
Лацио 3:1 Интер Милан
    12' Перишич Иван (0:1)
(1:1) Иммобиле Чиро 64'    
(2:1) Андерсон Фелипе 81'    
(3:1) Милинкович-Савич Сергей 90'    
Рейна Пепе Марушич Адам Луис Фелипе Патрик Хюсай Эльсейд   66' (Лаццари Мануэль (   66') Милинкович-Савич Сергей   83' Лукас Лейва   85' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   85') Башич Тома   27'   66' (Альберто Луис (   66') Андерсон Фелипе   83'   85' (Катальди Данило (   85') Иммобиле Чиро Педро Родригес   75' (Дзакканьи Маттиа (   75')
Запасные: Вавро Денис Адамонис Марюс Раду Стефан Стракоша Томас Мурики Ведат Эскаланте Гонсало Моро Рауль
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   63'   67' (Дюмфрис Дензел (   67'   83') Дармиан Маттео   90' Барелла Николо   86' (Чалханоглу Хакан (   86') Брозович Марсело Гальярдини Роберто   36'   67' (Корреа Хоакин (   67'   87') Димарко Федерико Перишич Иван   67' (Весино Матиас (   67') Джеко Эдин   76' (Мартинес Лаутаро (   76'   83')
Запасные: Кордац Алекс Сатриано Мартин Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
16 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
16 Октября 2021 в 21:08
Не понимаю истерии Интера, они сами бросили своего лежать и провели свою атаку после чего у них мяч отобрали и забили, с чего вдруг Лацио должны были остановиться если сами игроки интера этого не сделали. Заслуженная победа Лацио.
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окончен Специя 2:1 Салернитана
окончен Лацио 3:1 Интер Милан
16.10  21:45 Милан ... Верона 1.49 4.7 6.4
17.10  13:30 Кальяри ... Сампдория 2.75 3.65 2.5
17.10  16:00 Эмполи ... Аталанта 4.7 4.4 1.67
17.10  16:00 Дженоа ... Сассуоло 3.6 3.75 2.02
17.10  16:00 Удинезе ... Болонья 2.24 3.55 3.2
17.10  19:00 Наполи ... Торино 1.4 5.2 7.4
17.10  21:45 Ювентус ... Рома 1.76 4.2 4.3
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