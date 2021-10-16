«Лацио» нанёс «Интеру» Симоне Индзаги первое поражение в сезоне

В восьмом туре Серии А Симоне Индзаги с «Интером» приехал в гости к «Лацио». Римляне неласково встретили бывшего наставника и обыграли чемпионов со счетом 2:1. Иван Перишич и Чиро Иммобиле обменялись голами с пенальти, а в концовке Фелипе Андерсон вырвал победу для столичной команды. Точку на 90-й минуте поставил Сергей Милинкович-Савич.
«Лацио» вышел на пятое место, «Интер» - третий после первого поражения в сезоне.
Протокол игры
|Лацио
|3:1
|Интер Милан
|12' Перишич Иван (0:1)
|(1:1) Иммобиле Чиро 64'
|(2:1) Андерсон Фелипе 81'
|(3:1) Милинкович-Савич Сергей 90'
Рейна Пепе • Марушич Адам • Луис Фелипе • Патрик • Хюсай Эльсейд 66' ( Лаццари Мануэль ( 66') • Милинкович-Савич Сергей • 83'Лукас Лейва 85' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 85') • Башич Тома 27' 66' ( Альберто Луис ( 66') • Андерсон Фелипе 83' 85' ( Катальди Данило ( 85') • Иммобиле Чиро • Педро Родригес 75' ( Дзакканьи Маттиа ( 75')
Запасные: Вавро Денис • Адамонис Марюс • Раду Стефан • Стракоша Томас • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало • Моро Рауль
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро 63' 67' ( Дюмфрис Дензел ( 67' ) • 83'Дармиан Маттео • 90'Барелла Николо 86' ( Чалханоглу Хакан ( 86') • Брозович Марсело • Гальярдини Роберто 36' 67' ( Корреа Хоакин ( 67' ) • 87'Димарко Федерико • Перишич Иван 67' ( Весино Матиас ( 67') • Джеко Эдин 76' ( Мартинес Лаутаро ( 76' ) 83'
Запасные: Кордац Алекс • Сатриано Мартин • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
16 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).