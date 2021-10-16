«Лацио» нанёс «Интеру» Симоне Индзаги первое поражение в сезоне

В восьмом туре Серии А Симоне Индзаги с «Интером» приехал в гости к «Лацио». Римляне неласково встретили бывшего наставника и обыграли чемпионов со счетом 2:1. Иван Перишич и Чиро Иммобиле обменялись голами с пенальти, а в концовке Фелипе Андерсон вырвал победу для столичной команды. Точку на 90-й минуте поставил Сергей Милинкович-Савич.

«Лацио» вышел на пятое место, «Интер» - третий после первого поражения в сезоне.