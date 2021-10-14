«Интер» готов обсудить с Брозовичем новый контракт

Чемпионы Серии А прошлого сезона планируют провести переговоры с Марсело Брозовичем насчёт пролонгации отношений.

На фоне слухов об интересе «Милана» к хорватскому полузащитнику «Интер» активизировал работу в направлении подписания с 28-летним футболистом нового соглашения. Текущий контракт Брозовича с «нерадзури», как известно, истекает по факту завершения нынешнего сезона.

«Интеристи» готовы предложить своему хаву сотрудничество до 2025 года года с окладом в 4,5 миллиона евро в год.

В нынешней кампании Марсело Брозович стал участником девяти игр и отличился за этот период одним результативным пасом.