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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов обсудить с Брозовичем новый контракт

14 Октября 2021 • 10:47 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
3.10 3.40 2.35
16.10 19:00

Чемпионы Серии А прошлого сезона планируют провести переговоры с Марсело Брозовичем насчёт пролонгации отношений.

На фоне слухов об интересе «Милана» к хорватскому полузащитнику «Интер» активизировал работу в направлении подписания с 28-летним футболистом нового соглашения. Текущий  контракт Брозовича с «нерадзури», как известно, истекает по факту завершения нынешнего сезона.

«Интеристи» готовы предложить своему хаву сотрудничество до 2025 года года с окладом в 4,5 миллиона евро в год.

В нынешней кампании Марсело Брозович стал участником девяти игр и отличился за этот период одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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