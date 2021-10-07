Кепа Аррисабалага, который в последнее время потерял место в основном составе «Челси», хочет получать больше игровой практики. Однако, Томас Тухель не готов гарантировать этого амбициозному голкиперу.

Как итог, испанец попросил руководство «синих» отдать его зимой в аренду, передает британский таблоид The Sun. По информации источника, лондонцы одобрили запрос игрока, а также нашли потенциальный новый клуб для вратаря – в его услугах заинтересованы в «Лацио».

Примечательно, что римскую команду на данный момент возглавляет Маурицио Сарри, с которым у Кепы однажды случился конфликт прямо во время матча – футболист отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги.