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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кепа и Сарри могут воссоединиться в «Лацио» слухи

07 Октября 2021 • 21:45 Комментировать
Лацио
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Интер Милан
3.10 3.40 2.35
16.10 19:00

Кепа Аррисабалага, который в последнее время потерял место в основном составе «Челси», хочет получать больше игровой практики. Однако, Томас Тухель не готов гарантировать этого амбициозному голкиперу.

Как итог, испанец попросил руководство «синих» отдать его зимой в аренду, передает британский таблоид The Sun. По информации источника, лондонцы одобрили запрос игрока, а также нашли потенциальный новый клуб для вратаря – в его услугах заинтересованы в «Лацио».

Примечательно, что римскую команду на данный момент возглавляет Маурицио Сарри, с которым у Кепы однажды случился конфликт прямо во время матча – футболист отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Маурицио Сарри Кепа Аррисабалага
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