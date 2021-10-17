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Чемпионат Италии. Серия А

​Луис Фелипе объяснил своё странное удаление

17 Октября 2021 • 16:51 Комментировать (1)
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

После победы над «Интером» защитник «Лацио» Луис Фелипе взобрался на плечи к своему другу Хоакину Корреа, за что получил красную карточку. Корреа не оценил этот жест, несмотря на дружбу с Фелипе.

«Я запрыгнул на плечи Корреа, потому что он один из моих лучших друзей. Мы очень близки и дружим семьями. Я хотел обнять его и пошутить над результатом, насколько это позволяет наша дружба. Я был чересчур взволнован и, возможно, выбрал не лучшее время и место для этого.

Я прошу прощения у всех, кого обидел. Я не хотел проявить уважение к Корреа или к футболистам «Интера». Это был невинный поступок человека, который очень привязан к Хоакину. Я люблю тебя, брат», - написал Фелипе в «Инстаграме».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Хоакин Корреа Луис Фелипе
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
17 Октября 2021 в 17:41
Не все умеют достойно принять заслуженное поражение.
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