​Луис Фелипе объяснил своё странное удаление

После победы над «Интером» защитник «Лацио» Луис Фелипе взобрался на плечи к своему другу Хоакину Корреа, за что получил красную карточку. Корреа не оценил этот жест, несмотря на дружбу с Фелипе.

«Я запрыгнул на плечи Корреа, потому что он один из моих лучших друзей. Мы очень близки и дружим семьями. Я хотел обнять его и пошутить над результатом, насколько это позволяет наша дружба. Я был чересчур взволнован и, возможно, выбрал не лучшее время и место для этого.

Я прошу прощения у всех, кого обидел. Я не хотел проявить уважение к Корреа или к футболистам «Интера». Это был невинный поступок человека, который очень привязан к Хоакину. Я люблю тебя, брат», - написал Фелипе в «Инстаграме».