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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич – о матче с «Интером»: «Будет непривычно противостоять бывшему тренеру»

16 Октября 2021 • 11:42 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
3.30 3.45 2.20
Через 5 ч. 19 мин.

Сегодня пройдет один из двух центральных матчей текущего тура итальянского чемпионата – «Лацио» на своем поле будет принимать действующего обладателя титула Серии А, «Интер».

Полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич рассказал, чего ждет от встречи с наставником миланцев Симоне Индзаги, который еще в прошлом году работал в «Лацио». «Это будет непривычно, придется стать врагами на 90 минут. Мы вместе провели пять лет, поэтому обниму его после финального свистка вне зависимости от результата», - цитирует игрока TuttoMercato.

Добавим, что команды в турнирной таблице разделяет шесть очков – «Интер» пока не проигрывал, а вот «Лацио» дважды оступилось на старте сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Симоне Индзаги Сергей Милинкович-Савич
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16.10  16:00 Специя ... Салернитана 2.09 3.55 3.6
16.10  19:00 Лацио ... Интер Милан 3.35 3.75 2.1
16.10  21:45 Милан ... Верона 1.49 4.7 6.4
17.10  13:30 Кальяри ... Сампдория 2.75 3.65 2.5
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