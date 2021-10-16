Милинкович-Савич – о матче с «Интером»: «Будет непривычно противостоять бывшему тренеру»

Сегодня пройдет один из двух центральных матчей текущего тура итальянского чемпионата – «Лацио» на своем поле будет принимать действующего обладателя титула Серии А, «Интер».

Полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич рассказал, чего ждет от встречи с наставником миланцев Симоне Индзаги, который еще в прошлом году работал в «Лацио». «Это будет непривычно, придется стать врагами на 90 минут. Мы вместе провели пять лет, поэтому обниму его после финального свистка вне зависимости от результата», - цитирует игрока TuttoMercato.

Добавим, что команды в турнирной таблице разделяет шесть очков – «Интер» пока не проигрывал, а вот «Лацио» дважды оступилось на старте сезона.