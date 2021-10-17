​Дюмфрис стал жертвой расизма, момент попал в телетрансляцию

Футболист «Интера» Дензел Дюмфрис стал жертвой расизма по ходу субботнего матча чемпионата Италии против «Лацио». В трансляцию DAZN попал момент, на котором фанат римской команды смотрит на Дюмфриса и явно исполняет «уханье».

Видео стало вирусным среди футбольных болельщиков в Италии. Многие из них призывают «Лацио» запретить этому фанату ходить на футбол. Учитывая чёткое попадание в кадр, идентификация болельщика-расиста не станет проблемой.

Напомним, что «Лацио» в субботу добился волевой победы над «Интером» со счётом 3:1. Для «нерадзурри» это было первое поражение в сезоне.