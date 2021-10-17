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Чемпионат Италии. Серия А

​Дюмфрис стал жертвой расизма, момент попал в телетрансляцию

17 Октября 2021 • 12:32 Комментировать (3)
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

Футболист «Интера» Дензел Дюмфрис стал жертвой расизма по ходу субботнего матча чемпионата Италии против «Лацио». В трансляцию DAZN попал момент, на котором фанат римской команды смотрит на Дюмфриса и явно исполняет «уханье».

Видео стало вирусным среди футбольных болельщиков в Италии. Многие из них призывают «Лацио» запретить этому фанату ходить на футбол. Учитывая чёткое попадание в кадр, идентификация болельщика-расиста не станет проблемой.

Напомним, что «Лацио» в субботу добился волевой победы над «Интером» со счётом 3:1. Для «нерадзурри» это было первое поражение в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Дензел Дюмфрис
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Boris
17 Октября 2021 в 14:20
Это же Лацио, им тогда придется большую часть болельщиков на стадион не пускать. Но вообще конечно расизм это не есть хорошо, особенно такой тупой. Одно дело когда ученый приводит факты и исследования того, что есть какая-то разность в чем-то между представителями разных рас, и совсем другое ухать оттого что человек внешне чуть более похож на обезьяну, чем ты. Это показывает только то, что этот ухальщик по интеллекту ближе к обезьяне. Его хрен на сосиску тоже похож, что же он его в кипяток не кладёт? А может кладёт, и потому такой агрессивный?..
ARTUR
17 Октября 2021 в 14:06
А болельщикам если бы за такое запретили ходить ,нужно просто бойкотировать походы на стадион , мало ли чего он там ухал..какать хотел может..вот и ухал..достали уже с расизмом этим
NOBODY
17 Октября 2021 в 12:48
ах, я думал, его плеткой отхлестали и хотели продать....
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