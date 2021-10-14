Миланский «Интер» положил глаз на форварда «Генка» Пола Онуачу, который также интересен «Атлетико» Мадрид.

Вероятно, нигерийскому нападающему осталось недолго играть в чемпионате Бельгии. Гренадёра «Генка», рост которого свыше двух метров, готовы трудоустроить в своих рядах по меньшей мере два топовых клуба Европы.

Ранее сообщалось, что видеть африканца в своих рядах пожелал мадридский «Атлетико», но теперь в гонку за Онуачу вступил также миланский «Интер», информирует Calciomercato.

Гендиректор «нерадзури» Джузеппе Маротта считает, что нигериец в будущем мог бы стать прямой заменой для 35-летнего Эдина Джеко.

В текущем сезоне Пол Онуачу отличился за «Генк» уже 11 мячами в 14 играх.