Иммобиле и Ачерби подписали новые контракты с «Лацио»

Лидеры «Лацио» Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби подписали новые долгосрочные контракты с клубом. Об этом можно судить из данных финансовой отчетности римлян. Calciomercato информирует о том, что новое соглашение Иммобиле рассчитано до лета 2026 года, в то же время Ачерби должен остаться на «Стадио Олимпико» минимум до 2025 года. Подписи под контрактами были поставлены в конце прошлого сезона.

Ачерби, заменивший Стефана де Врея в 2018 году, сыграл за клуб 146 матчей. Его новая зарплата - 2 млн евро в год без учета бонусов. Иммобиле играет в «Лацио» с 2016 года, зарабатывает вдвое больше.