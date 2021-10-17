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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри: «Только в Италии можно услышать такие жалобы»

17 Октября 2021 • 00:32 Комментировать
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победы над «Интером» (3:1) дал комментарий по поводу второго гола своей команды. «Лациале» забили, когда игрок соперника лежал на газоне. При этом ранее возможность выбить мяч за пределы футбольного поля поля была у «нерадзурри».

«Там не может быть никаких споров. Димарко лежал, а «Интер» даже пробил по воротам. Если кто-то и должен был выносить мяч за пределы поля, то это они, а они этого не сделали. Ситуация ясна. Такие жалобы можно услышать только в Италии. В Европе, в Лиге чемпионов, такого не бывает. Только в Италии», - высказался Сарри в эфире DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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17.10  16:00 Эмполи ... Аталанта 4.7 4.4 1.67
17.10  16:00 Дженоа ... Сассуоло 3.6 3.75 2.02
17.10  16:00 Удинезе ... Болонья 2.24 3.55 3.2
17.10  19:00 Наполи ... Торино 1.4 5.2 7.4
17.10  21:45 Ювентус ... Рома 1.76 4.2 4.3
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