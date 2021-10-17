​Сарри: «Только в Италии можно услышать такие жалобы»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победы над «Интером» (3:1) дал комментарий по поводу второго гола своей команды. «Лациале» забили, когда игрок соперника лежал на газоне. При этом ранее возможность выбить мяч за пределы футбольного поля поля была у «нерадзурри».

«Там не может быть никаких споров. Димарко лежал, а «Интер» даже пробил по воротам. Если кто-то и должен был выносить мяч за пределы поля, то это они, а они этого не сделали. Ситуация ясна. Такие жалобы можно услышать только в Италии. В Европе, в Лиге чемпионов, такого не бывает. Только в Италии», - высказался Сарри в эфире DAZN.