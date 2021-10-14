Форвард Алексис Санчес повздорил с руководством миланского «Интера», поэтому его уход из клуба в ближайшее зимнее трансферное окно остается вопросом времени.

Журналист Даниеле Лонго в своем «Твиттере» написал, что чилиец, скорее всего, переедет в испанский чемпионат. По его словам, в услугах Алексиса заинтересованы представители середины турнирной таблицы Ла Лиги – «Валенсия» и «Бетис».

Впрочем, проблемой могут стать запросы самого игрока по условиям контракта – Санчес хочет получать в новой команде около шести миллионов евро в год, что является неподъемной суммой для испанских коллективов.