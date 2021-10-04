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Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес уже зимой покинет «Интер»

04 Октября 2021 • 23:01 Комментировать
Лацио
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Интер Милан
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16.10 19:00

Дни Алексиса Санчеса в миланском «Интере» уже сочтены – руководство клуба намерено расстаться с игроком в ближайшее зимнее трансферное окно.

Сообщается, что в клубе недовольны поведением чилийца и его работой на тренировочных занятиях. Более того, Алексис разозлил совет директоров «Интера» своими постами в социальных сетях, в которых намекал на наличие несправедливости внутри итальянского коллектива.

Как следствие, представители Санчеса начали поиски новой команды, свидетельствует издание Sportmediaset. «Интер» в свою очередь уже нашел замену футболисту – действующий чемпион Серии А подпишет форварда «Сассуоло» Джакомо Распадори.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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