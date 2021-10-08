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Чемпионат Италии. Серия А

У Лаутаро Мартинеса нет травмы

08 Октября 2021 • 17:35 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
3.10 3.40 2.35
16.10 19:00

Миланский «Интер» опасался потери форварда Лаутаро Мартинеса, который не сыграл за сборную Аргентины в матче с Парагваем (0:0). Руководство чемпионов Италии связалось с представителями национальной команды Аргентины, чтобы узнать причину отсутствия на поле Мартинеса. Sky Sport Italia сообщает, что у футболиста есть некоторые проблемы с мышцами бедра, и его не задействовали, чтобы поберечь перед поединками против Уругвая и Перу. Уже сегодня Мартинес вернется в общую группы сборной Аргентины.

16 октября «Интеру» предстоит сыграть против «Лацио» на выезде, а спустя три дня миланцы дома примут «Шериф».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес
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