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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» улучшил свой рекорд 1943 года

03 Октября 2021 • 00:15 Комментировать
Сассуоло
1:2
Интер Милан
окончен

Несмотря на кадровые проблемы и уход Антонио Конте в летнее межсезонье, «Интер» продолжает хорошо играть в Серии А и после семи туров идёт на втором месте с отставанием от лидирующего «Наполи» в одно очко. Коллектив Симоне Индзаги с большим отрывом от конкурентов лучший по количеству забитых мячей (22).

Примечательно, что победный матч с «Сассуоло» (2:1) стал для «нерадзурри» историческим. Был побит рекорд команды образца 1943 года по количеству сыгранных подряд матчей, в которых миланцы забивали два мяча или больше. На сегодняшний день таковых уже 12.

В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Лацио».

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Интер Милан
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окончен Торино 0:1 Ювентус
окончен Сассуоло 1:2 Интер Милан
03.10  13:30 Болонья ... Лацио 3.35 3.8 2.08
03.10  16:00 Верона ... Специя 1.76 3.95 4.5
03.10  16:00 Сампдория ... Удинезе 2.08 3.65 3.5
03.10  19:00 Фиорентина ... Наполи 4.3 4.1 1.78
03.10  19:00 Рома ... Эмполи 1.53 4.9 5.6
03.10  21:45 Аталанта ... Милан 2.18 3.75 3.2
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