«Интер» улучшил свой рекорд 1943 года

Несмотря на кадровые проблемы и уход Антонио Конте в летнее межсезонье, «Интер» продолжает хорошо играть в Серии А и после семи туров идёт на втором месте с отставанием от лидирующего «Наполи» в одно очко. Коллектив Симоне Индзаги с большим отрывом от конкурентов лучший по количеству забитых мячей (22).

Примечательно, что победный матч с «Сассуоло» (2:1) стал для «нерадзурри» историческим. Был побит рекорд команды образца 1943 года по количеству сыгранных подряд матчей, в которых миланцы забивали два мяча или больше. На сегодняшний день таковых уже 12.

В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Лацио».