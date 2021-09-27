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Премьер-лига

«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за Кесси

27 Сентября 2021 • 19:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1.45 4.60 7.50
02.10 14:30

Полузащитник «Милана» Франк Кесси может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт 90min. По данным источника, на игрока претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что оба клуба хотят подписать Кесси бесплатно, так как в следующем году у него заканчивается контракт с «Миланом». Также в услугах футболиста заинтересованы «ПСЖ» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Кесси стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Аталанты» за 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в Серии А, результативными действиями он не отмечался. Ранее он отказался продлевать контракт с миланцами.

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