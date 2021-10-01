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Чемпионат Италии. Серия А

Впервые в истории «Интер» и «Милан» сыграют в гостях в одном и том же туре

01 Октября 2021 • 23:13 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
4.40 4.25 1.70
Через 21 ч. 52 мин.

Впервые в истории Серии А «Интер» и «Милан» проведут выездные матчи в одном и том же туре. В субботу команда Симоне Индзаги отправится в гости к «Сассуоло», а «россонери» проведут матч в Бергамо против «Аталанты».

Дело в том, что «Сан-Сиро» понадобился УЕФА для проведения полуфинального матча Лиги наций между Италией и Бельгией. Эта игра состоится в среду.

Получается, что в одном из туров «Милан» и «Интер» проведут домашние матчи на той же арене. Это случится в январе 2022 года, когда «Интеру» предстоит принимать «Венецию», а «Милану» - «Ювентус» в 23-м туре чемпионата Италии по футболу. Конечно, матчи пройдут в разные дни.

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02.10  16:00 Салернитана ... Дженоа 2.8 3.4 2.6
02.10  19:00 Торино ... Ювентус 4.8 4.2 1.67
02.10  21:45 Сассуоло ... Интер Милан 4 4.1 1.83
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