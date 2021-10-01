Впервые в истории «Интер» и «Милан» сыграют в гостях в одном и том же туре

Впервые в истории Серии А «Интер» и «Милан» проведут выездные матчи в одном и том же туре. В субботу команда Симоне Индзаги отправится в гости к «Сассуоло», а «россонери» проведут матч в Бергамо против «Аталанты».

Дело в том, что «Сан-Сиро» понадобился УЕФА для проведения полуфинального матча Лиги наций между Италией и Бельгией. Эта игра состоится в среду.

Получается, что в одном из туров «Милан» и «Интер» проведут домашние матчи на той же арене. Это случится в январе 2022 года, когда «Интеру» предстоит принимать «Венецию», а «Милану» - «Ювентус» в 23-м туре чемпионата Италии по футболу. Конечно, матчи пройдут в разные дни.