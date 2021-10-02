«Интер» не без труда одолел «Сассуоло»

В седьмом туре Серии А «Интер» гостил у «Сассуоло» и в равной борьбе всё же добился своего. Впрочем, первый тайм неудачно складывался для чемпионов. Жереми Бога заработал 11-метровый, и Доменико Берарди открыл счет. Самир Ханданович мог быть удален за фол последней надежды, но арбитр не свистнул. В начале второго тайма после прострела Ивана Перишича Эдин Джеко метко пробил головой, а точку поставил Лаутаро Мартинес с 11-метрового на 78-й минуте, принеся «Интеру» три очка - 2:1.
«Нерадзурри» с 17 очками всего на балл отстают от лидирующего «Наполи».
Протокол игры
|Сассуоло
|1:2
|Интер Милан
|(1:0) Берарди Доменико 22'
|58' Джеко Эдин (1:1)
|78' Мартинес Лаутаро (1:2)
Консильи Андреа • 76'Мюлдюр Мерт • 64'Кирикеш Влад • Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва • Фраттези Давиде 86' ( Скамачча Джанлука ( 86') • Лопес Максим • 70'Берарди Доменико • Джуричич Филип 75' ( Траоре Хамед ( 75') • Бога Жереми • Дефрель Грегоре 64' ( Распадори Джакомо ( 64' ) 80'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро 57' ( Видаль Артуро ( 57') • Дюмфрис Дензел 57' ( Дармиан Маттео ( 57') • Барелла Николо • 70'Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 57' ( Джеко Эдин ( 57') • Перишич Иван • 67'Мартинес Лаутаро 89' ( Д'Амброзио Данило ( 89') • Корреа Хоакин 57' ( Димарко Федерико ( 57')
Запасные: Весино Матиас • Кордац Алекс • Гальярдини Роберто • Санчес Алексис • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
02 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".