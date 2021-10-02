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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не без труда одолел «Сассуоло»

02 Октября 2021 • 23:38 Комментировать
Сассуоло
1:2
Интер Милан
окончен

В седьмом туре Серии А «Интер» гостил у «Сассуоло» и в равной борьбе всё же добился своего. Впрочем, первый тайм неудачно складывался для чемпионов. Жереми Бога заработал 11-метровый, и Доменико Берарди открыл счет. Самир Ханданович мог быть удален за фол последней надежды, но арбитр не свистнул. В начале второго тайма после прострела Ивана Перишича Эдин Джеко метко пробил головой, а точку поставил Лаутаро Мартинес с 11-метрового на 78-й минуте, принеся «Интеру» три очка - 2:1.

«Нерадзурри» с 17 очками всего на балл отстают от лидирующего «Наполи».

Протокол игры  
Сассуоло 1:2 Интер Милан
(1:0) Берарди Доменико 22'    
    58' Джеко Эдин (1:1)
    78' Мартинес Лаутаро (1:2)
Консильи Андреа   76' Мюлдюр Мерт   64' Кирикеш Влад Феррари Джанмарко Рожерио да Силва Фраттези Давиде   86' (Скамачча Джанлука (   86') Лопес Максим   70' Берарди Доменико Джуричич Филип   75' (Траоре Хамед (   75') Бога Жереми Дефрель Грегоре   64' (Распадори Джакомо (   64'   80')
Запасные: Харрауи Абдау Пеголо Джанлука Тольян Йереми Кирьякопулос Георгиос Айхан Кан Гольданига Эдоардо Маньянелли Франческо Матеус Энрике Пелузо Федерико
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   57' (Видаль Артуро (   57') Дюмфрис Дензел   57' (Дармиан Маттео (   57') Барелла Николо   70' Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   57' (Джеко Эдин (   57') Перишич Иван   67' Мартинес Лаутаро   89' (Д'Амброзио Данило (   89') Корреа Хоакин   57' (Димарко Федерико (   57')
Запасные: Весино Матиас Кордац Алекс Гальярдини Роберто Санчес Алексис Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
02 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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окончен Торино 0:1 Ювентус
окончен Сассуоло 1:2 Интер Милан
03.10  13:30 Болонья ... Лацио 3.35 3.8 2.08
03.10  16:00 Верона ... Специя 1.76 3.95 4.5
03.10  16:00 Сампдория ... Удинезе 2.08 3.65 3.5
03.10  19:00 Фиорентина ... Наполи 4.3 4.1 1.78
03.10  19:00 Рома ... Эмполи 1.53 4.9 5.6
03.10  21:45 Аталанта ... Милан 2.18 3.75 3.2
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