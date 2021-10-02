«Интер» не без труда одолел «Сассуоло»

В седьмом туре Серии А «Интер» гостил у «Сассуоло» и в равной борьбе всё же добился своего. Впрочем, первый тайм неудачно складывался для чемпионов. Жереми Бога заработал 11-метровый, и Доменико Берарди открыл счет. Самир Ханданович мог быть удален за фол последней надежды, но арбитр не свистнул. В начале второго тайма после прострела Ивана Перишича Эдин Джеко метко пробил головой, а точку поставил Лаутаро Мартинес с 11-метрового на 78-й минуте, принеся «Интеру» три очка - 2:1.

«Нерадзурри» с 17 очками всего на балл отстают от лидирующего «Наполи».