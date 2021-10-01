Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 434 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Сассуоло» подтвердил заинтересованность «Интера» в двух игроках клуба слухи

01 Октября 2021 • 17:41 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
4.40 4.25 1.70
02.10 21:45

Директор «Сассуоло» Джованни Карневалли подтвердил, что клуб находится в переговорах с миланским «Интером» по трансферам двух футболистов. Речь идет о Джакомо Распадори и Джанлуке Скамакка.

В интервью Corriere dello Sport Карневалли заявил, что действующий чемпион Серии А ищет еще одну замену ушедшему летом Ромелу Лукаку. «Да, они действительно контактировали с нами месяцем ранее. Впрочем, боссы «Интера» взяли паузу, чтобы еще некоторое время посмотреть на выступления наших игроков. Также отмечу, что мы отпустим Распадори и Скамакку только за соответствующие деньги», - прокомментировал директор.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость каждого из итальянских форвардов «Сассуоло» по 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Джанлука Скамакка Джакомо Распадори
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  21:45 Кальяри ... Венеция 1.79 3.95 4.4
02.10  16:00 Салернитана ... Дженоа 2.8 3.4 2.6
02.10  19:00 Торино ... Ювентус 4.8 4.2 1.67
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
18:26 · Италия. Серия А
Аллегри – о дерби с «Торино»: «Нужно подготовиться ещё лучше, чем к матчу с «Челси»
18:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил услуги Ляказетта «Милану» слухи
17:41 · Италия. Серия А
Директор «Сассуоло» подтвердил заинтересованность «Интера» в двух игроках клуба слухи
17:40 · Италия. Серия А
Спаллетти признан тренером месяца в Серии А
17:33 · Италия. Серия А
Трезеге: «Ювентус» сильно нуждается в Кьезе»
17:08 · Италия. Серия А
Госенс не поможет «Аталанте» в ближайших матчах из-за травмы
16:30 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Усердно работаем, чтобы не ощущать отсутствие Роналду»
15:19 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Ливерпуль» заинтересованы в Кесси слухи
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Интера»
09:22 · Германия. Бундеслига
Ещё один европейский гранд нацелился на Гинтера
30 Сентября
19:45 · Италия. Серия А
Флоренци перенесет операцию
18:10 · Италия. Серия А
Кьяер вернулся в общую группу «Милана»
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется защитником «Ювентуса»
16:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» присоединился к погоне за Влаховичем
16:10 · Италия. Серия А
Инсинье ведёт переговоры с «Наполи» по новому контракту 1
Все новости
Рекомендуем