Директор «Сассуоло» Джованни Карневалли подтвердил, что клуб находится в переговорах с миланским «Интером» по трансферам двух футболистов. Речь идет о Джакомо Распадори и Джанлуке Скамакка.

В интервью Corriere dello Sport Карневалли заявил, что действующий чемпион Серии А ищет еще одну замену ушедшему летом Ромелу Лукаку. «Да, они действительно контактировали с нами месяцем ранее. Впрочем, боссы «Интера» взяли паузу, чтобы еще некоторое время посмотреть на выступления наших игроков. Также отмечу, что мы отпустим Распадори и Скамакку только за соответствующие деньги», - прокомментировал директор.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость каждого из итальянских форвардов «Сассуоло» по 15 миллионов евро.