Джеко повторил рекорд результативности Роналдо в «Интере»

Форвард «Интера» Эдин Джеко вновь забил гол в рамках чемпионате Италии. Опытнейший босниец отличился в матче с «Сассуоло» в седьмом туре и помог миланцам добыть победу 2:1.

После семи сыгранных туров Серии А у пришедшего летом в стан «нерадзури» нападающего уже 6 мячей в активе. В последний раз такую скорострельность в футболке «змей» демонстрировал бразилец Роналдо, о чём информирует статистический портал Opta.

6 - Edin Dzeko is the first player, in his first campaign for the Nerazzurri, to have scored at least six goals in Inter's first seven Serie A seasonal games played since Ronaldo in 1997/98. Entrance.#SerieA #SassuoloInter pic.twitter.com/r1mAZkhNRI