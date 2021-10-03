Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги доволен победой «Интера» над «Сассуоло»

03 Октября 2021 • 10:07 Комментировать (2)
Сассуоло
1:2
Интер Милан
окончен

В седьмом туре чемпионата Италии действующему чемпиону удалось добыть волевой успех 2:1 над «Сассуоло». Симоне Индзаги прокомментировал результат этой встречи.

«На мой взгляд, мы могли иметь к этому моменту на несколько очков больше. Но меня устраивает, как команда справляется с давлением, что на неё оказывается. Волевая победа над «Сассуоло» - положительный момент. Парни не опускают руки в трудный момент и проявляют свой боевой дух.

В последнее время мы выступали не так здорово, как в стартовых двух матчах», - цитирует Симоне Индзаги Football Italia.

После семи сыгранных матчей у «нерадзури» ни одного поражения и 17 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Симоне Индзаги Сассуоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Марченко Максим
03 Октября 2021 в 11:11
Конечно Индзаги доволен победой ,отскочили от поражения и явного удаления в первом тайме .Не уж то Интер уже начали тянуть за уши ? Сассуоло вообще не уступал ,а даже превосходил Интер , играли очень даже не плохо ,но реализация подкачала ,это и есть проблема таких команд ,создают ,но не реализуют.
Kar.k4rych
03 Октября 2021 в 12:27
За уши только гоббов тянут, уважаемый. А вот защитную линию не мешало бы подтянуть.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 38 минута Болонья 2:0 Лацио 3.35 3.8 2.08
03.10  16:00 Верона ... Специя 1.76 3.95 4.5
03.10  16:00 Сампдория ... Удинезе 2.08 3.65 3.5
03.10  19:00 Фиорентина ... Наполи 4.3 4.1 1.78
03.10  19:00 Рома ... Эмполи 1.53 4.9 5.6
03.10  21:45 Аталанта ... Милан 2.18 3.75 3.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
13:54 · Италия. Серия А
Недвед возлагает большие надежды на Кина
13:30 · Италия. Серия А
«Ибрагимович может играть вечно» - Пиоли
10:07 · Италия. Серия А
Индзаги доволен победой «Интера» над «Сассуоло» 2
09:47 · Италия. Серия А
Гасперини – о Миранчуке: «Придёт время, место в основе освободится»
09:12 · Италия. Серия А
Джеко повторил рекорд результативности Роналдо в «Интере»
02:33 · Италия. Серия А
Аталанта - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:27 · Италия. Серия А
Фиорентина - Наполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
00:27 · Италия. Серия А
Волевая победа «Интера» - видео 1 видео
00:15 · Италия. Серия А
«Интер» улучшил свой рекорд 1943 года 1
02 Октября
23:38 · Италия. Серия А
«Интер» не без труда одолел «Сассуоло» 2
23:13 · Италия. Серия А
Аллегри: «Наш лучший матч сезона» 1
22:26 · Италия. Серия А
Лучшие фрагменты туринского дерби - видео 1 видео
21:21 · Италия. Серия А
По ходу матча с «Торино» Аллегри дал пинка под зад Бернардески 5
20:57 · Италия. Серия А
Локателли вырвал для «Ювентуса» победу в дерби 9
20:36 · Италия. Серия А
Болельщик «Ювентуса» бросил в полицейских самокат и был арестован 3
Все новости
Рекомендуем