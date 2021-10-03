Индзаги доволен победой «Интера» над «Сассуоло»

В седьмом туре чемпионата Италии действующему чемпиону удалось добыть волевой успех 2:1 над «Сассуоло». Симоне Индзаги прокомментировал результат этой встречи.

«На мой взгляд, мы могли иметь к этому моменту на несколько очков больше. Но меня устраивает, как команда справляется с давлением, что на неё оказывается. Волевая победа над «Сассуоло» - положительный момент. Парни не опускают руки в трудный момент и проявляют свой боевой дух.

В последнее время мы выступали не так здорово, как в стартовых двух матчах», - цитирует Симоне Индзаги Football Italia.

После семи сыгранных матчей у «нерадзури» ни одного поражения и 17 набранных очков.