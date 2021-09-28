Бастони может перейти в «Реал»

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Интера» Алессандро Бастони, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, «сливочные» попытаются подписать футболиста летом.

Напомним, что Бастони стал игроком «Интера» в 2017 году, перейдя из «Аталанты» за почти 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Серии А, в которых он результативными действиями не отмечался. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Отмечалось, что интерес к нему проявляют «Челси» и «Тоттенхэм».