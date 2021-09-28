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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони может перейти в «Реал»

28 Сентября 2021 • 19:20 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
4.15 4.05 1.77
02.10 21:45

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Интера» Алессандро Бастони, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, «сливочные» попытаются подписать футболиста летом.

Напомним, что Бастони стал игроком «Интера» в 2017 году, перейдя из «Аталанты» за почти 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Серии А, в которых он результативными действиями не отмечался. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Отмечалось, что интерес к нему проявляют «Челси» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Алессандро Бастони
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