Бастони: «Игуаина было труднее сдержать, чем Роналду и Ибрагимовича»

Защитник «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони в разговоре с журналистами ответил на ряд вопросов, в частности была затронута тема самого сложного оппонента, против которого ему приходилось играть.

Бастони тут же привел в пример Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича, которым противостоял в последние годы в рамках Серии А. Однако, на первое место в списке итальянец в итоге поставил бывшего форварда «Наполи» и «Ювентуса» Гонсало Игуаина.

«Игуаин доставлял мне больше всего неприятностей, у меня всегда были проблемы в матчах против него», - приводит слова Бастони местное издание Calciomercato.