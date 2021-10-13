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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони: «Игуаина было труднее сдержать, чем Роналду и Ибрагимовича»

13 Октября 2021 • 20:36 Комментировать
Лацио
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Интер Милан
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16.10 19:00

Защитник «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони в разговоре с журналистами ответил на ряд вопросов, в частности была затронута тема самого сложного оппонента, против которого ему приходилось играть.

Бастони тут же привел в пример Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича, которым противостоял в последние годы в рамках Серии А. Однако, на первое место в списке итальянец в итоге поставил бывшего форварда «Наполи» и «Ювентуса» Гонсало Игуаина.

«Игуаин доставлял мне больше всего неприятностей, у меня всегда были проблемы в матчах против него», - приводит слова Бастони местное издание Calciomercato.

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Алессандро Бастони
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