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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» планирует подписать полузащитника «Интера» слухи

14 Октября 2021 • 08:25 Комментировать
Лацио
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Интер Милан
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16.10 19:00

Вице-чемпионы Италии собираются предпринять попытку увести Марсело Брозовича у «Интера».

В стане «россонери» готовятся к вероятному уходу Франка Кесси ближайшим летом. Ивуариец просит непомерно большую зарплату на «Сан-Сиро», которую ему не готовы платить в Милане.

По сведениям Calciomercato, у «красно-чёрных» есть вариант, кем восполнить потенциальную потерю в середине поля. Издание сообщает, что «Милан» попытается заполучить хавбека своих прямых конкурентов – Марсело Брозовича из «Интера», чей контракт с клубом также истекает в 2022 году.

Интересно, что летом этого года «нерадзури» подобным образом заполучили в свои ряды Хакана Чалханоглу.

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