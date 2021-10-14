Вице-чемпионы Италии собираются предпринять попытку увести Марсело Брозовича у «Интера».

В стане «россонери» готовятся к вероятному уходу Франка Кесси ближайшим летом. Ивуариец просит непомерно большую зарплату на «Сан-Сиро», которую ему не готовы платить в Милане.

По сведениям Calciomercato, у «красно-чёрных» есть вариант, кем восполнить потенциальную потерю в середине поля. Издание сообщает, что «Милан» попытается заполучить хавбека своих прямых конкурентов – Марсело Брозовича из «Интера», чей контракт с клубом также истекает в 2022 году.

Интересно, что летом этого года «нерадзури» подобным образом заполучили в свои ряды Хакана Чалханоглу.