​Президент «Лацио» провёл серьёзный разговор с командой

В прошлую среду «Лацио» возобновил тренировки без игроков, отправившихся в национальные сборные. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport, на тренировку приезжал президент клуба Клаудио Лотито. Он серьёзно поговорил с футболистами, призывая их работать с максимальной концентрацией и максимальной отдачей. Отмечается, что Лотито был очень зол из-за поражения «Лацио» от «Болоньи» со счётом 0:3, случившегося до паузы на матчи сборных.

Впереди у «Лацио» матч против «Интера» в чемпионате Италии и матч против «Марселя» в Лиге Европы.

После семи туров Серии А «Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице.