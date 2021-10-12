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Чемпионат Италии. Серия А

​Президент «Лацио» провёл серьёзный разговор с командой

12 Октября 2021 • 15:25 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
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16.10 19:00

В прошлую среду «Лацио» возобновил тренировки без игроков, отправившихся в национальные сборные. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport, на тренировку приезжал президент клуба Клаудио Лотито. Он серьёзно поговорил с футболистами, призывая их работать с максимальной концентрацией и максимальной отдачей. Отмечается, что Лотито был очень зол из-за поражения «Лацио» от «Болоньи» со счётом 0:3, случившегося до паузы на матчи сборных.

Впереди у «Лацио» матч против «Интера» в чемпионате Италии и матч против «Марселя» в Лиге Европы.

После семи туров Серии А «Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито
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