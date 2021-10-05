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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Интер» ударил по рукам с Онана

05 Октября 2021 • 18:07 Комментировать (2)
Лацио
...
Интер Милан
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16.10 19:00

Согласно информации итальянских СМИ, вскоре у чемпионов Серии А появится новый голкипер.

Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, Андре Онана в следующем году обзаведётся работой в новом коллективе. Сообщается, что будущим местом работы в карьере камерунца станет миланский «Интер». Ожидается, что 25-летний голкипер присоединится к рядам «нерадзури» летом следующего года, когда он обретёт статус свободного агента.

Напомним, что в течение почти всего 2021 года камерунский футболист «Аякса» отбывает наказание за непреднамеренное употребление запрещённых веществ.

Срок действия дисквалификации Онана истекает через месяц – 4 ноября.

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Интер Милан Аякс Андре Онана Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
05 Октября 2021 в 19:01
Наркоман - ты его называла)) Он таки-поделится с интеристами своим планом.
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