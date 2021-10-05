«Интер» ударил по рукам с Онана

Согласно информации итальянских СМИ, вскоре у чемпионов Серии А появится новый голкипер.

Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, Андре Онана в следующем году обзаведётся работой в новом коллективе. Сообщается, что будущим местом работы в карьере камерунца станет миланский «Интер». Ожидается, что 25-летний голкипер присоединится к рядам «нерадзури» летом следующего года, когда он обретёт статус свободного агента.

Напомним, что в течение почти всего 2021 года камерунский футболист «Аякса» отбывает наказание за непреднамеренное употребление запрещённых веществ.

Срок действия дисквалификации Онана истекает через месяц – 4 ноября.