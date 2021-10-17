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Чемпионат Италии. Серия А

​Луис Фелипе расплакался после странной красной карточки

17 Октября 2021 • 13:17 Комментировать (1)
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

В субботу вечером «Лацио» в чемпионате Италии обыграл «Интер» со счётом 3:1. Празднуя победу после финального свистка, защитник «лациале» Луис Фелипе решил запрыгнуть на плечи Хоакину Корреа. Всё бы ничего, но Корреа выступает за «Интер», куда он перешёл из «Лацио» минувшим летом. И хотя Фелипе был его близким другом, Корреа такой жест не оценил и был явно рассержен.

Арбитр среагировал на поступок Луиса Фелипе решительно, показав защитнику «Лацио» красную карточку. Фелипе пытался объяснить, что это просто шутка, но его аргументов для отмены карточки не хватило. Луис даже расплакался.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Хоакин Корреа Луис Фелипе
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Комментарии (1)
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Boris
17 Октября 2021 в 14:22
Интересно что там в протоколе значится, за что именно карточка.
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