​Луис Фелипе расплакался после странной красной карточки

В субботу вечером «Лацио» в чемпионате Италии обыграл «Интер» со счётом 3:1. Празднуя победу после финального свистка, защитник «лациале» Луис Фелипе решил запрыгнуть на плечи Хоакину Корреа. Всё бы ничего, но Корреа выступает за «Интер», куда он перешёл из «Лацио» минувшим летом. И хотя Фелипе был его близким другом, Корреа такой жест не оценил и был явно рассержен.

Арбитр среагировал на поступок Луиса Фелипе решительно, показав защитнику «Лацио» красную карточку. Фелипе пытался объяснить, что это просто шутка, но его аргументов для отмены карточки не хватило. Луис даже расплакался.