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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри: «Может, я слишком стар для этого футбола»

15 Октября 2021 • 18:07 Комментировать (3)
Лацио
...
Интер Милан
3.10 3.40 2.35
Через 23 ч. 36 мин.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри в преддверии матча против «Интера» высказался о календаре.

«Мы тренировались в сокращённом составе на протяжении двух недель, и мне сложно оценить состояние команды. Таково нынешнее состояние футбола – может, я больше его не понимаю. Каждый месяц мы проводим 7 матчей за 19 дней, а потом некоторые игроки уезжают на 11 дней. На практике футболисты больше тренируются в своих сборных, чем в клубе.

Мы стали смотреть на футбол не как на спорт, а как на шоу, где изо всего пытаются выжать деньги. Может, я слишком стар для всего этого», - сказал Сарри на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
15 Октября 2021 в 19:13
Браво Сарри. А ещё я бы добавил что особо то и не пыжаться, зарплата все равно капает.
Id152079006
15 Октября 2021 в 18:42
старина Сарри дело говорит!
серго сергей
15 Октября 2021 в 18:32
в точку Маурицио,но эти скоты никого не слушают!
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