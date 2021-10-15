​Сарри: «Может, я слишком стар для этого футбола»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри в преддверии матча против «Интера» высказался о календаре.

«Мы тренировались в сокращённом составе на протяжении двух недель, и мне сложно оценить состояние команды. Таково нынешнее состояние футбола – может, я больше его не понимаю. Каждый месяц мы проводим 7 матчей за 19 дней, а потом некоторые игроки уезжают на 11 дней. На практике футболисты больше тренируются в своих сборных, чем в клубе.

Мы стали смотреть на футбол не как на спорт, а как на шоу, где изо всего пытаются выжать деньги. Может, я слишком стар для всего этого», - сказал Сарри на пресс-конференции.