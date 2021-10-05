Агент Дарвина Нуньеса рассказал, кто из ведущих клубов интересуется игроком

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, отметившийся дублем в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов, привлек внимание ведущих европейских клубов. Об этом рассказал агент футболиста Эдгардо Ласальвиа.

«Да, с нами действительно контактировали представители топ-команд. Дарвин готов принять новый вызов, но пока он сосредоточен на выступлениях за «Бенфику». Пока могу сказать, что явный интерес к моему клиенту проявляют «Интер» и манчестерские клубы», - прокомментировал агент в разговоре с FCInterNews.

Добавим, что эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 22-летнего игрока в 20 миллионов евро.