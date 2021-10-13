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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Интера» поставило Перишичу ультиматум слухи

13 Октября 2021 • 23:28 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
3.10 3.40 2.35
16.10 19:00

У полузащитника «Интера» Ивана Перишича летом следующего года истекает контракт с клубом, а его будущее до сих пор остается под вопросом. Дело в том, что миланцы не намерены удовлетворить требования игрока по зарплате.

Руководство не готово платить 32-летнему хорвату пять миллионов евро ежегодно, которые указаны в нынешнем соглашении. Итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что Перишичу предложили пойти на понижение заработной платы, а именно сократить ведомость до трех миллионов.

Добавим, что ранее появилась информация о заинтересованности в услугах футболиста со стороны мюнхенской «Баварии», за которую он ранее выступал.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич
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