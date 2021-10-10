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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» не планирует отпускать своих лидеров в «Интер»

10 Октября 2021 • 10:49 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
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16.10 19:00

Директором «Сассуоло» Джованни Карневали был прокомментирован интерес миланцев к дуэту нападающих команды - Распадори и Скамакке.

«Это действительно так, к Джакомо и Джанлуке есть интерес со стороны «Интера». Но у них нет ни единого шанса подписать форвардов во время январской трансферной паузы. Это исключено. Мы целенаправленно отпустили летом Капуто, чтобы наши молодые футболисты атаки больше играли». – передаёт слова директора «нераверди» Goal.

В нынешнем сезоне Распадори и Скамакка отличились всего одним забитым мячом на двоих. Трансферная  стоимость каждого из игроков равна 15 миллионам евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Джанлука Скамакка Джакомо Распадори трансферы футбола - зима 2022
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