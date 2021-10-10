«Сассуоло» не планирует отпускать своих лидеров в «Интер»

Директором «Сассуоло» Джованни Карневали был прокомментирован интерес миланцев к дуэту нападающих команды - Распадори и Скамакке.

«Это действительно так, к Джакомо и Джанлуке есть интерес со стороны «Интера». Но у них нет ни единого шанса подписать форвардов во время январской трансферной паузы. Это исключено. Мы целенаправленно отпустили летом Капуто, чтобы наши молодые футболисты атаки больше играли». – передаёт слова директора «нераверди» Goal.

В нынешнем сезоне Распадори и Скамакка отличились всего одним забитым мячом на двоих. Трансферная стоимость каждого из игроков равна 15 миллионам евро.