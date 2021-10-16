Срок действующего соглашения полузащитника Марсело Брозовича с «Интером» истекает летом следующего года, а стороны пока не могут договориться о пролонгации договора. В связи с этим, хорвата начали сватать в различные европейские клубы.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы «Барселона», «Милан» и «Ливерпуль». Впрочем, британский таблоид The Sun гласит о намерениях «Челси» в июне перехватить Брозовича у конкурентов.

Полагается, что лондонцы предложат футболисту улучшенные условия контракта, чтобы убедить того присоединиться к ним. К слову, инициатором возможных переговоров стал сам Томас Тухель.