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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» мог опередить «Манчестер Сити» в борьбе за Жезуса

10 Октября 2021 • 22:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

Габриэль Жезус с 2017 года играет в атаке «Манчестер Сити», но бразилец также мог оказаться в «Интере».

- «Интер» хотел купить Жезуса, когда он был в «Палмейрасе», и вел переговоры, - приводит слова агента игрока Джованни Бранкини Football Italia. - Сейчас он в «Манчестер Сити», и не думаю, что он на трансферном рынке. Зарплата бразильца очень высокая, и я сомневаюсь в том, что итальянские клубы могут его позволить.

Контракт Жезуса рассчитан до 2023 года, в текущем сезоне он девять раз выходил на поле, забив три гола и четырежды ассистировав партнерам. В свои 24 года Жезус провел 47 матчей за национальную сборную Бразилии (18 голов).

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Интер Милан Манчестер Сити Габриэль Жезус
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